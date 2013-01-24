Цена нефти изменилась разнонаправленно на статданных из США и Китая

На мировых торгах в четверг, 24 января, цены на нефть изменились разнонаправленно на статданных из США и Китая.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,05 доллара, или на 0,04%, - до 110,61 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,29 доллара, или на 0,3%, - до 96,24 доллара за баррель.

Как сообщил в среду Американский институт нефти, запасы сырья на оптовых складах США выросли за неделю на 3,2 миллиона баррелей, что стало максимальным увеличением за последние полтора месяца.

Министерство энергетики в четверг опубликует официальную статистику по запасам нефти. Аналитики ожидают их роста на 2,2 миллиона баррелей, передает Bloomberg.

Росту цен способствуют новости от банка HSBC. Вычисляемый его аналитиками индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая вырос в январе, по первой оценке, до 51,9 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее. Повышение индекса предполагалось до 51,7 пункта.