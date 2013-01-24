Нидерландская Green Gas International поможет "Краснодонуглю" произвести электроэнергию из шахтного метана

Крупнейшая международная компания Green Gas International (Нидерланды), которая специализируется на преобразовании выбросов метана из угольных шахт и свалок в чистую энергию, подписала договор о начале реализации проекта по производству электроэнергии в Украине с одной из крупнейших компаний в Украине по добыче коксующегося угля "Краснодонуголь", которая входит в международную вертикально интегрированную горно-металлургическую группу компаний «Метинвест».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба "Краснодонугля".

«Мы возлагаем большие надежды на расширение нашей деятельности как на шахтах «Краснодонугля», так и на других шахтах Украины», - цитирует пресс-служба генерального директора компании Green Gas International Юста Нола.

Согласно сообщению, данный проект - первый в Украине по комбинированному производству электроэнергии и тепла, и он позволит сэкономить средства, повысив энергоэффективность компании.

"Сэкономленные при покупке электроэнергии и тепла средства пойдут на модернизацию системы дегазации и повышение уровня безопасности предприятия", - сказал генеральный директор «Краснодонугля» Александра Ангеловского.

Согласно договору, «Краснодонуголь» будет осуществлять поставку шахтного метана и приобретать вырабатываемую электроэнергию значительно ниже существующих цен на электроэнергию, в то время как компания Green Gas в полной мере возьмет на себя обязательства по финансированию проекта и строительству необходимых мощностей.

Как сообщает пресс-служба, переход к этапу производства электроэнергии будет осуществлен в рамках проекта с использованием в производстве шахтного метана, реализуемого на структурном подразделении «Краснодонугля» - шахте «Суходольская-Восточная». Проект состоит из двух стадий: на первом этапе планируется запуск генерирующей установки проектной мощностью 1,6 МВт, на втором — расширение мощностей до 3,2 МВт. Завершение первого этапа проекта запланировано на конец 2013 года.

Справка УНИАН. ПАО «Краснодонуголь» является одной из крупнейших угольных компаний Украины по добыче и обогащению коксующегося угля марок «Ж» и «К». В состав «Краснодонугля» входят две шахты и три шахтоуправления, две обогатительные фабрики, а также сервисные подразделения.

"Краснодонуголь" входит в международную вертикально интегрированную горно-металлургическую группу компаний «Метинвест».

Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.