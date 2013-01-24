НКРЭ повысила тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии в 2013 году на 8,4%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила компании “Укрэнерго” средний тариф на 2013 год на передачу электроэнергии на 8,4% - до 2,493 коп. за 1 кВт/час.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение НКРЭ приняла на заседании в четверг, 24 января.

Также НКРЭ увеличила объем средств, которые закладываются в тарифе на передачу электроэнергии, на 244,91 млн грн.

Увеличение тарифа связано с осуществлением выплат компанией “Укрэнерго” по ранее привлеченным кредитам.

По словам руководителя “Укрэнерго” Анатолия Ходаковского, данное увеличение тарифа позволит компании в 2013 году ввести в эксплуатацию основные средства производства на сумму 1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2007 года НЭК «Укрэнерго» и Международный банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о предоставлении кредита в 200 млн долл. на реализацию проекта по передаче электроэнергии. Соглашение вступило в силу 5 декабря 2008 года.

В рамках проекта предполагается реконструировать ПС 220 кВ "Азовская", ПС 330 кВ "Первомайская", "Южная", "Днепродзержинская" и "Чайкино" и 5 ПС 750 кВ, увеличить мощность ЛЭП "Симферополь-Севастополь" с 220 кВ до 330 кВ, реконструировать ПС "Симферополь", построить ЛЭП 330 кВ "Днестровская ГАЭС - Бар".

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.