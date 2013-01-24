Зарплаты работников «ДТЭК Свердловантрацит» и «ДТЭК Ровенькиантрацит» вырастут на 15%

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК планирует в 2013 году увеличить зарплату работников на предприятиях «ДТЭК Свердловантрацит» и «ДТЭК Ровенькиантрацит» в среднем на 15% к уровню 2012 года и продолжить инвестиции в развитие производства, безопасности труда и соцпроекты в Луганском регионе. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«В 2012 году капитальные вложения в «ДТЭК Ровенькиантрацит» и «ДТЭК Свердловантрацит» составили более 1,2 млрд грн, в том числе более 20 млн грн в охрану труда, что не было предусмотрено договором о концессии», - говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что по итогам внеплановой проверки «ДТЭК Свердловантрацит» Госинспекцией по вопросам труда не было обнаружено нарушений.

«В рамках изменения организационной структуры предприятия «ДТЭК» соблюдают условия оплаты труда сотрудников, предусмотренные законодательством и коллективным договором, и не допускают нарушения прав работников», - сказано в сообщении.

Напомним, 10 января члены Независимого профсоюза города Свердловска заняли кабинет директора шахты «Красный партизан» ДТЭК «Свердловантрацит» Александра Богданова, требуя отменить приказ о реорганизации предприятия и устранить нарушение прав членов профсоюза.

В пресс-службе компании ДТЭК сообщали, что в ходе реорганизации предприятия энергетический холдинг не планирует увольнять работников шахты «Красный партизан», входящей в состав предприятия «ДТЭК Свердловантрацит».

В пресс-релизе «ДТЭК» от 24 января сказано, что «ДТЭК Свердловантрацит» и «ДТЭК Ровенькиантрацит» в 2012 году перечислили в бюджет около 1,9 млрд грн налогов, в том числе 229,3 млн грн налога на доходы физических лиц.

Добыча угля на указанных предприятиях в 2012 году составила 6895 и 7314 тыс. тонн соответственно, что на 460 тыс. тонн больше, чем условлено концессионным договором. Сумма амортизации по двум концессионным предприятиям, согласно пресс-релизу, составила более 660 млн грн.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

В угольный блок ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), Шахта «Комсомолец Донбасса» арендное предприятие «Добропольеуголь», Шахта «Белозерская», концессионные предприятия «Ровенькиантрацит» и «Свердловскантрацит» и пять обогатительных фабрик.

В ноябре 2011 года ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит" и ООО "ДТЭК Свердловантрацит" признаны победителями конкурсов по концессии целостных имущественных комплексов государственных предприятий "Ровенькиантрацит" и "Свердловантрацит". В декабре 2011 г. с победителями конкурсов были заключены концессионные соглашения со сроком действия 49 лет.