Ставицкий: Украина может выйти на профицит добычи газа

Давос. Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий уверен, что Украина может выйти на профицит добычи газа уже через пять лет при условии активизации добычи этого сырья на собственной территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил журналистам в кулуарах экономического форума в Давосе, анонсируя подписание соглашения между Украиной, энергетическим гигантом Shell и компанией «Надра Юзовская» о распределении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовском участке в Харьковской и Донецкой областях.

"Мы сейчас можем только прогнозировать, по оптимистическому сценарию компании Shell, это около 20 миллиардов кубических добычи в год, по пессимистическому - не менее 7-8 миллиардов кубических метров в год ... Если мы достигнем оптимистического сценария, это полностью решит вопрос дефицита, который сейчас есть в нашем государстве, и даже выйдем на профицит ", - сказал министр, добавив, что на такой уровень добычи углеводородов можно выйти через 5 лет.

Также он отметил, что подписание соглашения позволит Украине привлечь инвестиции в объеме около 10 миллиардов долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров своим распоряжением от 23 января 2013 года одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская».

Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует, что соглашение с Royal Dutch Shell о совместном разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади будет подписано 24 января.

10 января на встрече с послом США в Украине Джоном Теффтом министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий выразил уверенность, что соглашение о разделе продукции с компаниями Shell и Chevron на добычу углеводородов на Олесском и Юзовском месторождениях будут подписаны в феврале текущего года.

В конце ноября 2012 года правительство Украины увеличило срок заключения соглашений о разделе продукции (СРП) с компаниями Chevron и Shell на добычу углеводородов на Олесском и Юзовском месторождениях на 30 дней - до 190 дней (со 160 дней).

Ранее Кабинет министров Украины своими постановлениями №1297 и №1298 от 30 ноября 2011 года утвердил условия конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа. Победитель конкурса и хозобщество в течение 120 календарных дней после объявления итогов конкурса заключают общий операционный договор согласно принятой международной практике или другой договор, который закрепляет их взаимные права и обязанности по соглашению.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Справка УНИАН. Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн. куб. м газа.

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