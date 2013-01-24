«Укртрансгаз» не смог привлечь кредиты

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, не смогла привлечь два кредита на общую сумму 100 млн долларов и один кредит на 200 млн грн, говорится в сообщении компании на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, тендеры были отменены по причине недостаточного количества предложений.

Один долларовый кредит на сумму 50 млн компания планировала привлечь на 3 года, а второй долларовый кредит на 50 млн - на год.

Кредит на 200 млн грн компания планировала привлечь на 1 год.

Как сообщал ранее УНИАН, в конце декабря 2012 года компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, завершила в Министерстве юстиции процедуру перерегистрации в публичное акционерное общество (ПАО «Укртрансгаз»).

Дочерняя компания «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» была реорганизована путем преобразования в ПАО «Укртрансгаз» с целью выполнения программы мер по присоединению Украины к Европейской энергетической хартии, которые предусматривали, в том числе реформирование НАК «Нафтогаз Украины».

В декабре 2012 года компания «Укртрансгаз» заявила о намерении направить 235 млн грн на реконструкцию участка газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Модернизацией данного участка газопровода будет заниматься частная компания «Зангас-НГС» (г. Николаев), которая входит в группу компаний Group DF Дмитрия Фирташа.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ПАО «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа является составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.