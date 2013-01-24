Украина в 2012 году сократила импорт газа почти на 27%

Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

При этом, по данным Минэнергоугля, в декабре импорт газа уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем текущего года до 2,571 млрд куб. м с 2,617 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, Российский газовый монополист «Газпром», по предварительным данным, в 2012 г. продал Украине 33 миллиарда кубометров газа.

В конце прошлого года бывший тогда министром энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что Украина в 2012 году сократит поставки российского газа до 26 млрд куб. м, и оплата будет производиться только за данный объем.

Заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев при этом высказывал прогноз, что Украина закупит в 2012 году около 40 млрд куб. м газа.

Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа. Действующий долгосрочный контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.