«Нафтогаз» в ближайшее время будет разделен на несколько предприятий – Янукович

Давос. Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что НАК «Нафтогаз Украины» в ближайшее время будет разделен на несколько предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в интервью журналистам, рассказывая о том, что он сегодня говорил в своих выступлениях на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам В.Януковича, в ближайшее время “Нафтогаз” будет разделен на несколько предприятий, на базе которых в свою очередь в ближайшем будущем будут созданы акционерные общества.

“Я считаю, что это даст толчок развитию вложений инвестиций, потому что государственные инвестиции ограничены”, - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что Украина активно будет развивать политику частного и государственного партнерства.

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2012 года вступил в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» относительно реформирования нефтегазового комплекса». В конце ноября 2012 года компания «Нафтогаз Украины» объявила тендер на разработку плана по реформированию компании. Целью и задачами работы являются предоставление предложений относительно наиболее оптимальных вариантов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины» по основным направлениям деятельности компании и ее дочерних предприятий (добыча, транспортировка и реализация газа и нефти) в рамках выполнения программы реформирования газового сектора, а также разработка проектов правовых актов, необходимых для правового урегулирования требований Директивы 2003/55/ЕС по каждому из направлений.

21 января т.г. стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» заплатит компании Ernst&Young 9,995 млн грн за разработку программы реформирования компании.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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