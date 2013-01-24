Украина подписала соглашение с Shell о добыче сланцевого газа

Давос. В Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Недра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны соглашение подписал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Обращаясь к премьер-министру Нидерландов, В.Янукович подчеркнул, что сейчас он был свидетелем прекрасного события.

“Мы стали близкими людьми, почти родственниками, теперь у нас есть общая ответственность. Мы сегодня родили новое дело”, - отметил Президент Украины.

Он заметил, что сегодня прекрасный повод сказать, что отношения двух стран и компании Shell, штаб-квартира которой находится в Нидерландах, будут лишь развиваться.

В свою очередь М.Рютте дал высокую оценку компании Shell, заметив, что она хоть и была основана очень давно, но поддерживает новейшие технологии развития и инвестирует в разных странах интересные и перспективные проекты.

Перед подписанием соглашения в интервью журналистам Президент отметил, что это соглашение является выгодным для Украины.

“Выгодно, потому что это инвестиции, выгодно, потому что за счет этих инвестиций мы будем увеличивать собственную добычу газа, выгодно, потому что мы будем создавать новые рабочие места, выгодно, потому что мы будем поднимать уровень экономики и за счет этого будем увеличивать доходную часть бюджета”, - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН,Кабинет министров одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Недра Юзовская».

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что промышленная разработка Юзовского месторождения может за 10 лет дать Украине дополнительно 8-10 миллиардов кубических метров газа в год.

Справка УНИАН. Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в 4,054 трлн куб. метров газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади - в 2,98 трлн куб. метров газа.