Сланцевые перспективы vs российская экспансия

Украина дала карт-бланш британской Shell на разработку сланцевых месторождений – в Давосе в присутствии Президента Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рюттес подписано соглашение с компанией о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. Таким образом, заявленная диверсификация, которая подразумевает снижение энергетической зависимости от России, продолжает реализовываться. Правда, все газовые телодвижения власти, в том числе LNG-терминал, поставки «голубого топлива» немецким трейдером RWE, договоренности с Азербайджаном, - далекая перспектива с очень туманным позитивом. Но все же перспектива. Между тем, ее не перестают поддавать критике. К примеру, в отношении сланцевого газа уже появились страшилки об угрозе экологической катастрофы в связи с его добычей. Нас пугают катаклизмами из-за технологических методов разработки сланцевого газа, основным из которых является гидроразрыв, который якобы не обходится без землетрясения, попадания газа чуть ли не в водопроводные краны, а местность превращает в «гетто» с сотнями вертикальных буровых, с чем яро спорят ученые. Складывается впечатление, что заявителей таких прогнозов, видимо, больше устраивает экономический коллапс, который ожидает Украину в связи с необоснованно высокими ценами со стороны «Газпрома». Скидка на стоимость российского газа подразумевает полное погружение Украины в Таможенный, а после в Евразийский союз, то бишь, экспансию Кремля. Безусловно, за двадцать лет независимости можно было решить газовую проблему. Но «нерешительность» в выборе наших верхов довела страну до «ручки». Больше времени на определение нет.

Подписанию соглашения предшествовало одобрение Харьковским и Донецким облсоветами 16 и 17 января проектов по добыче сланцевого газа на территории регионов.

Именно это одобрение и тормозило подписание соглашения с Shell. Оно неоднократно переносилось (в мае 2012 года Сhevron и Shell были признаны победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях. Срок заключения соглашения в конце ноября 2012 года правительство Украины увеличило до 190 дней со 160 в ожидании решения в областях).

Разработка будет вестись на одном из самых перспективных участков - "Юзовском". По словам министра экологии и природных ресурсов Олега Проскурякова, добычу будут осуществлять совместно Shell и «Надра Юзовская» (Украина), которые и выступают инвесторами проекта. Оптимистический сценарий предполагает, что разработка может длиться 25 лет. При этом во все бюджеты, как местный, так и государственный, поступит не менее 150 миллиардов гривен дохода.

«В случае успеха поисковых работ на этом участке, на это предполагается на первые 5 лет порядка 410 млн долларов США на бурение 15 скважин, а уже через 5-6 лет мы выйдем на объемы добычи газа в объеме несколько миллиардов кубометров газа, через 10 лет дойдем до объема в 10 млрд кубометров, а на пике добычи через 15 лет – до 20 млрд. кубометров газа в год только по этому участку», - сказал министр.

***Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая области) оцениваются в 4,054 трлн. куб. метров газа, Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская области) - 2,98 трлн. кубометров газа.

410 млн долларов будет вложено инвесторами только на начальной стадии проекта на разведку месторождений, и в случае, если надежды оправдаются, то при добыче общий объем инвестиций, в том числе в инфраструктуру, составит от 10 до 50 млрд долларов (для Донецкого региона – депрессивного, это имеет особое значение, причем в виду будущей сдачи шахт в концессию и выставления их на приватизацию).

«Конечно, есть определенные риски. Инвестор вкладывает деньги и идет на эту территорию после долгого изучения геологического материала. Мы рассчитываем, что поймем наш потенциал через 3-4 года, тогда уже будет методика подсчета ресурсной базы», - сказал министр.

Украине будет постепенно отводиться от 31% до 60% добытого газа, который пойдет только для внутреннего пользования. При этом инвестор должен будет закупать услуги и товары украинского производства, таким образом, добыча газа позволит загрузить местную сталелитейную и трубную промышленность. В регионах будут работать несколько тысяч бурильных установок, которые инвестор может изготавливать в Украине. Он также обязуется внести не мене 140 млн долларов на социальные направления регионов своего присутствия.

Вот тут есть повод насторожиться. На самом деле, ученые сейчас применяют новую технологию добычи сланцевого газа. Вертикальные скважины уже давно «искривляют» на глубине в горизонтальной ствол – так называемое «кустовое бурение». Причем применяются в процессе добычи новейшие технические средства и материалы, системы контроля. Зная наши «откатные» традиции, можно представить себе, какие услуги и товары могут задействовать чиновники-соотечественники. Поэтому в данном случае очень важен контроль. Он должен быть сверх жестким, предусматривать все экологические и технические требования мировой практики.

Видимо, «боясь» дурных последствий сланцевых разработок, в Харькове и Донецке прошли пикеты «Свободы» и КПУ, которые выступают категорически против таких энергетических новшеств.

Кроме того, председатель парламентского Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Ирина Сех («Свобода») внесла на рассмотрение ВР проект постановления о парламентских слушаниях "Экологические проблемы добычи сланцевого газа в Украине", они запланированы на 20 марта.

Как говорится в пояснительной записке к документу, «возможные экологические проблемы, связанные с добычей сланцевого газа в Украине, в частности, экологические последствия применения технологии гидроразрыва пласта, вызывают протесты общественности, а также приводят к многочисленным обращениям общественных организаций в органы власти Украины, международные организации и Европарламент». Для всестороннего рассмотрения указанных вопросов и предлагается провести парламентские слушания.

А пока нардепы готовятся к обсуждению сланцевой темы, на международном уровне Украину поддерживают в данном направлении.

Посол США в Украине Джон Теффт считает, что «Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы быть практически энергонезависимой – особенно с учетом «революции сланцевого газа», которая произошла из США, и собственных украинских потенциальных резервов сланцевого газа».

По его мнению, подобное развитие ситуации в корне могло бы изменить энергетические отношения между Украиной и Россией и разорвать взаимозависимость, которая не отвечает интересам ни одной из сторон.

Действительно, «сланцевый» бум, который распространился по миру из США, накатил на Украину в 2010 году. Тогда о добыче этого альтернативного топлива, которая способна снизить мировые цены на природный газ, заговорили у нас как-то настойчивее, чем ранее. Этому способствовало разрешение европарламента на добычу сланцевых газов на территории ЕС. Работы в этом направлении активизировались в Польше (правительство РП утвердило основные правила добычи сланцевого газа, запасы которого оценены польскими экспертами от 350 до 770 млрд кубометров, в то время как ранее США оценили их в 5,3 трлн кубометров), Литве, Франции и т.д. Кстати, Китай - крупнейший в мире потребитель энергоресурсов, намерен инвестировать в разведку и добычу сланцевого газа в КНР 2 млрд долларов. Минэнерго США оценило наши запасы сланцевого газа в 1,2 трлн куб. м, что ставит Украину на четвертое место в Европе по объемам этого резервного топлива после Польши, Франции и Норвегии. В мире заговорили о том, что «Газпром» рискует стать аутсайдером на газовом рынке. Российский монополист, сначала назвавший происходящее «сланцевым пузырем», по указу президента РФ Владимира Путина принялся мониторить ситуацию.

Ну, если уж сам «Газпром» занервничал, то сланцевая история заслуживает внимания. Украина на сегодня остается одним из крупнейших потребителей российского газа, платя за него в прямом смысле слова бешенные деньги (в первом квартале 2012 года его цена составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долл., в четвертом квартале - 430 долл.). Поэтому альтернативное топливо имеет право на существование.

Смущает во всей это истории совсем другое. Разработки сланцевых месторождений будут осуществляться на деньги инвестора, украинская казна пуста. Это означает, что в сланцевом вопросе мы получим нового «управляющего». То есть, на смену «Газпрому» придет кто-то другой курировать наш энергетический рынок. Подобная зависимость – основная долгоиграющая проблема Украины, которая стала результатом непрофессионального управления страной на протяжении более двух десятков лет по принципу «после нас хоть потоп». Пожинать плоды хозяйствования нерадивых управленцев будут будущие поколения, и я им не завидую.

Нана Черная (УНИАН)