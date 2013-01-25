На шахте в Донецкой области в результате обрушения породы погибли два горняка
08:55, 25 января 2013Энергетика
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На шахте в Донецкой области в результате обрушения породы смертельно травмированы два горняка.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 24 января в 13 часов 35 минут в с. Краснодарское Торезского городского совета на шахте ООО «Углесервис» в откаточном штреке во время проведения работ по перекреплению выработки обрушением горных пород смертельно травмированы 2 шахтера.
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