Цена нефти падает после роста накануне

На мировых торгах в пятницу, 25 января, цены на нефть падают после роста накануне.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,23 доллара, или на 0,2% - до 113,05 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 0,14 доллара, или на 0,15% - до 95,81 доллара за баррель.

Как стало известно 24 января, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 января, сократилось на 5 тысяч - до минимального с января 2008 года уровня - 330 тысяч. Аналитики ожидали, наоборот, рост показателя.

Порадовали участников торгов и новости от банка HSBC. Вычисляемый его аналитиками индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая вырос в январе, по первой оценке, до 51,9 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее. Предполагалось, что индекс повысится лишь до 51,7 пункта.

В то же время инвесторы обратили внимание на статистику Минэнерго США по коммерческим запасам "черного золота" на оптовых складах страны. По данным ведомства, за неделю, завершившуюся 18 января, показатель вырос на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 363,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста на 2,2 миллиона баррелей, передает Bloomberg.