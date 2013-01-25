Украина в 2012 году сократила производство бензина на 42,6%, дизтоплива - на 48,2%

Украина по итогам 2012 года сократила производство бензина по сравнению с 2011 годом на 42,6% - до 1,63 млн тонн, а дизельного топлива - на 48,2% - до 1,364 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, производство бензина в декабре 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 10% - до 110,8 тыс. тонн, а дизельного топлива — уменьшилось на 14,7%, до 85,1 тыс. тонн.

Производство мазута в стране в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 64,8% - до 715,3 тыс. тонн.

Переработка нефти на нефтеперерабатывающих заводах Украины и Шебелинском ГПЗ по итогам 2012 года снизилась по сравнению с 2011 годом на 49,5% - до 4,57 млн тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.