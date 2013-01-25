Украина в 2012 году увеличила потребление угля на 6,2% - до 61,2 млн тонн

Потребление угля в Украине по итогам 2012 года увеличилось по сравнению с 2011 годом на 6,2% - до 61,207 млн тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, потребление угля теплоэлектростанциями (ТЭЦ) за 2012 год увеличилось на 1,7% по сравнению с 2011 годом - до 32,228 млн тонн.

Потребление угля теплоэлектростанциями в декабре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года уменьшилось до 2,582 млн тонн с 2,647 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины по итогам 2012 года увеличили добычу угля по сравнению с 2011 годом на 4,75% - до 85,745 млн тонн с 81,859 млн тонн.

В последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и по частичному замещению газа отечественным углем.

26 декабря 2012 года «Нафтогаз Украины» подписал с Государственным банком развития Китайской Народной Республики соглашение о привлечении кредита под государственные гарантии на общую сумму 3,656 млрд долларов США, направляемого на программу замещения природного газа украинским углем.

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