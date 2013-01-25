Соколовский: соглашение с Shell - серьезный аргумент Украины в переговорах с Россией по газу

Украина, подписав соглашение о разделе продукции с компанией Shell, может получить серьезный аргумент в газовых переговорах с Россией, считает эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Сам факт подписания соглашения с компанией Shell вчера во всяком случае играет положительную роль для энергетической независимости Украины - в случае успешной реализации проекта», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что даже не факт добычи, а лишь доказательство такой возможности станет серьезным аргументом в переговорах с Россией.

«Добывать сланцевый газ или не добывать, учитывая экологические угрозы и, в целом, прозрачность экспертизы - это дело последующих лет. Но доказательство возможности промышленной добычи будет серьезным аргументом «за» в переговорах с Россией о новом контракте по закупке газа после 2019 года. Именно за это время, к 2019 году, компании Shell надо успеть сделать все необходимое, чтобы довести до промышленной добычи сланцевый газ. Учитывая зарубежный опыт, на все это нужно 5-7 лет. Так что медлить времени нет!», - отметил Б.Соколовский

Вместе с тем, эксперт считает, что фактом подписания соглашения Украина в очередной раз подтвердила, что еще не полностью отошла от советского принципа администрирования.

«Ведь на подписание соглашения с бизнес структурой Shell с нашей стороны был уполномочен министр, который считается политическим государственным деятелем, а не бизнесменом. В цивилизованной стране с бизнес-структурой, даже такой солидной, как Shell, соглашение подписывали бы представители бизнес-структур. Но в наших условиях это вполне оправданно. Ведь все бизнес-структуры полностью подчинены государственным правилам, которые часто сводятся к элементарному администрированию со стороны чиновников И так серьезные западные компании предпочитают иметь дело с первоисточником, а не с марионетками», - отметил Б.Соколовский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина может получить от «Южного потока» немалую выгоду

Как сообщал УНИАН, 24 января в подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

С украинской стороны соглашение подписал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Кабинет министров своим распоряжением от 23 января 2013 года одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская».

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Справка УНИАН. Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн. куб. м газа.