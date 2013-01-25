Потребление бензина в Украине за 2012 год снизилось до 4,2 млн тонн

Потребление бензина в Украине по итогам 2012 года снизилось по сравнению с 2011 года на 2,6% - до 4,197 млн тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, потребление дизельного топлива в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 5,5% - до 6,015 млн тонн.

Потребление бензина в декабре 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 6,7% — до 321,8 тыс. тонн, дизельного топлива — уменьшилось на 20,2%, до 446,3 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины требовал от представителей лидеров отечественного рынка нефтепродуктов до 10 января 2013 года установить экономически обоснованные цены на топливо, считая их завышенными.

В Украине реализация светлых нефтепродуктов, сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7 659 единиц, в декабре 2012 года в денежном выражении уменьшилась на 7,8% – до 6,015 млрд грн против 6,523 млрд грн в ноябре 2012 года.

Розничные цены на бензин в Украине за период с 11 по 18 января снизились в среднем на 12 копеек.

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