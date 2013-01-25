Потребление электроэнергии в Украине за 2012 год осталось на прежнем уровне

Потребление электроэнергии в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом осталось на прежнем уровне - 150,72 млрд кВт/ч.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в декабре 2012 года потребление электроэнергии увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 7,5% - до 13,778 млрд кВт/ч с 12,811 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство электроэнергии в Украине в январе-декабре 2012 года выросло по сравнению с 2011 годом на 2,2% - до 198 млрд кВт/ч

Украина планировала в 2012 году увеличить производство электроэнергии к предыдущему году на 3% - до около 200 млрд кВт/ч.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2011 году увеличилось на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/ч.

Справка УНИАН. Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в 2011 году выросло на 2%, или 3,738 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом, – до 187,647 млрд. кВт/ч.

При этом объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) в 2011 году возрос на 2,4%, или 3,483 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом, – до 150,967 млрд. кВт/ч.