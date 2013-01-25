JKX Oil&Gas намерена привлечь 40 млн долл. за счет размещения пятилетних евробондов

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil&Gas намерена привлечь не менее 40 млн долл. за счет размещения несубординированных гарантированных еврооблигаций со сроком обращения до 2018 года, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в частности, 25,4 млн долл. компания планирует разместить через институциональных инвесторов.

Данные средства компания планирует пустить на развитие программ по разведке нефтегазовых месторождений, а также модернизацию своих объектов на территории Украины и России.

Справка УНИАН. Компания JKX Oil & Gas plc занимается разведкой, добычей нефти и газа в Украине (основной бизнес), Грузии, Венгрии, Болгарии, Словакии, США и России. JKX Oil & Gas входит в листинг Лондонской фондовой биржи.

В Украине JKX Oil & Gas через созданную в 1994 году Poltava Petroleum Company разрабатывает Ново-Николаевское месторождение в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также имеет разрешения на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.