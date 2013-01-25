Нефть дорожает на фоне новостей из Европы и корпоративной отчетности

Мировые цены на нефть в пятницу растут на фоне новостей из Европы и сильной корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА «Новости».

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 19.00 мск выросла на 0,41 доллара, или на 0,36% - до 113,69 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,3 доллара, или на 0,31% - до 96,27 доллара за баррель.

"Глобальный фон остается довольно оптимистичным", - сказал Bloomberg аналитик Андрей Крученков, по мнению которого цена на нефть марки WTI в течение следующих нескольких месяцев будет колебаться в пределах 93-97 долларов за баррель.

Европейские банки готовы выплатить 137,16 миллиарда евро заемных средств, взятых у ЕЦБ в рамках первого трехлетнего безлимитного аукциона LTRO (Long-Term Refinancing Operations) в 2011 году. Объем средств, который банки готовы выплатить, превзошел ожидания аналитиков, предполагавших диапазон в 50-100 миллиардов евро.

Инвесторы также восприняли с оптимизмом финансовые отчетности компаний Procter & Gamble и Halliburton.