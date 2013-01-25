Компания AES отрицает продажу своих долей в "Киевоблэнерго" и "Ривнеэнерго"

Американская корпорация AES , являющаяся крупнейшим акционером двух украинских энергопоставляющих компаний, отрицает продажу своих долей в «Киевоблэнерго» и «Ривнеэнерго».

Об этом УНИАН сообщил директор департамента внешних и внутрикорпоративных связей компании «AES Украина» Андрей Пермяков.

«Компании эффективные, хорошо работают, и время от времени к ним проявляют интерес, но никаких договоренностей, обращений по сделкам к нам не поступало», - сказал А.Пермяков.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что группа VS Energy договорилась с американской AES Сorporation о покупке 89,12% акций энергоснабжающей компании «Киевоблэнерго» и 84,56% компании «Ривнеэнерго».

Справка УНИАН. Крупнейшим акционером «Киевоблэнерго» и «Ривнеэнерго» является зарегистрированная в городе Арлингтоне (США, штат Вирджиния) корпорация AES Corporation.

AES Washington Holdings B.V. - одна из дочерних структур американской компании AES Corp., выигравшей в апреле 2001 года приватизационный конкурс по продаже пакетов акций облэнерго. Покупатель заплатил за 75% акций «Ривнеэнерго» 125 млн грн и за 89,12% акций «Киевоблэнерго» 249 млн грн.

«Киевоблэнерго» эксплуатирует распределительные электрические сети, расположенные на территории Киевской области (за исключением столицы), и поставляет электроэнергию потребителям региона.

«Ривнеэнерго» обслуживает 404 тыс. потребителей Ривненской области и 27 тыс. км линий электропередач.