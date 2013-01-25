Азаров: в ближайшие 5-10 лет для Украины нет альтернативы газу и нефти

В ближайшие 5-10 лет для Украины нет альтернативы газу и нефти, убежден премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом он написал в ходе общения с пользователями сети Facebook.

"В обозримом будущем реальной альтернативы нефтепродуктам и газу не существует. Обозримое будущее для меня - это примерно 5-10 лет", - написал Н.Азаров.

При этом он отметил, что в Украине ведутся научные разработки по использованию альтернативных видов топлива.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, Украина могла бы заместить 15-20% природного газа твердым биотопливом, что позволило бы снизить тарифы на тепло для населения на 10-15%.

По данным Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины, производство твердого биотоплива в Украине по итогам 2012 года составило 810 тыс. тонн, что соответствует показателю прошлого года.

По мнению специалистов, главным фактором прекращения роста производства твердого биотоплива в Украине стало удорожание сырья (тырса, дрова) в среднем на 12-15%, а также увеличение транспортных расходов в среднем на 8-10%.

В ассоциации отмечают, что на сегодняшний день отрасль переживает стагнацию, из-за отсутствия законодательных норм и контролируемого рынка предприятия теряют рентабельность.

Добыча природного газа в Украине по итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м. Добыча нефти в Украине по итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 5,4% – до 2,293 млн тонн

Ассоциация участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины создана в сентябре 2009 года и является договорным объединением, в задачи которого входит координация хозяйственной деятельности предприятий, представляющих сектор возобновляемой энергетики, в целях развития отрасли и эффективного взаимодействия с государственными органами.