В Украине из-за ненастья обесточены 148 населенных пунктов

В Украине в результате неблагоприятных погодных условий (снег, гололед и порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач в шести областях обесточены 148 населенных пунктов.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Львовской области обесточен 71 населен пункт, в Херсонской – 43, в Одесской – 19, в Запорожской – 12, в Николаевской – 2, в Днепропетровской - 1.

В Львовской области за сутки возобновлено электроснабжение 60 населенных пунктов.