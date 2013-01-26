В Украине из-за ненастья обесточены 148 населенных пунктов
12:05, 26 января 2013Энергетика
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В Украине в результате неблагоприятных погодных условий (снег, гололед и порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач в шести областях обесточены 148 населенных пунктов.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Львовской области обесточен 71 населен пункт, в Херсонской – 43, в Одесской – 19, в Запорожской – 12, в Николаевской – 2, в Днепропетровской - 1.
В Львовской области за сутки возобновлено электроснабжение 60 населенных пунктов.
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