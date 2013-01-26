«Газпром» выставил счет Украине. «Нафтогаз» заявляет, что все обязательства выполнил

НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

Об этом УНИАН сообщил источник в НАК.

«Такой счет есть», - сказал источник.

НАК «Нафтогаз Украины» выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом», оплатив закупленные 24,9 млрд кубометров газа, сказал источник.

«Мы все счета за импортированный природный газ, выставленные «Газпромом», в полном объеме своевременно оплатили», - отметил источник.

По его словам, НАК «Нафтогаз Украины» неоднократно информировала «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году.

«О сокращении объемов газа мы заранее информировали «Газпром». Это можно перепроверить по информации на сайте «Нафтогаза». В мае мы сделали несколько заявлений по этому поводу», - сказал источник.

Он также подчеркнул, что позиция «Нафтагаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году.

«Со своей стороны мы считаем, что выполнили все обязательства», - сказал источник.

26 января появилось сообщение, что "Газпром" выставил Украине счет на семь млрд долларов за нарушение обязательств по импорту газа. Об этом пишет газета "Файнэншл таймс" со ссылкой на источники в правительстве республики. Сообщение обнародовал ИТАР-ТАСС.

По данным издания, "Газпром" направил на Украину официальный счет на сумму семь млрд долларов еще в середине недели. Российская энергетическая компания настаивает, что по итогам 2012 года объем импортированного страной газа оказался меньше, чем это предусмотрено существующими соглашениями. Кроме того, отмечает "Файнэншл таймс", это является прямым нарушением условия "бери или плати", включенного в контракт поставок еще в 2009 году.

"Официальная бумага от "Газпрома" пришла в среду, когда президент Виктор Янукович готовился отправиться в Давос, чтобы там подписать соглашение по газу с компанией "Ройял Датч-Шелл", - сообщил источник газеты. - Однако, несмотря на это, глава государства все же решил поехать на сессию Всемирного экономического форума /ВЭФ/ и заключить указанный контракт".

Напомним, в Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Недра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. Благодаря проекту, Украина может выйти на профицит газа.

По данным "Файнэншл таймс", Национальная акционерная компания /НАК/ "Нафтогаз Украины" не собирается платить по выставленному счету и намерена перевести рассмотрение этого дела в международный арбитраж.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года бывший тогда министром энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что Украина в 2012 году сократит поставки российского газа до 26 млрд куб. м, и оплата будет производиться только за данный объем.

Заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев при этом высказывал прогноз, что Украина закупит в 2012 году около 40 млрд куб. м газа.

Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа. Действующий долгосрочный контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.