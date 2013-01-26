«Нафтогаз» заявляет, что выполнил все обязательства перед "Газпромом"
НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.
Об этом УНИАН сообщил источник в НАК.
«Такой счет есть», - сказал источник.
«Мы все счета за импортированный природный газ, выставленные «Газпромом», в полном объеме своевременно оплатили», - сказал источник.
По его словам, НАК «Нафтогаз Украины» неоднократно информировала «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году.
«О сокращении объемов газа мы заранее информировали «Газпром». Это можно перепроверить по информации на сайте «Нафтогаза». В мае мы сделали несколько заявлений по этому поводу», - сказал источник.
Он подчеркнул, что позиция «Нафтагаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году.
«Со своей стороны мы считаем, что выполнили все обязательства», - сказал источник.
Как сообщила сегодня газета "Файнэншл таймс" со ссылкой на источники в правительстве республики, "Газпром" выставил Украине счет на семь млрд долларов за нарушение обязательств по импорту газа. Сообщение онародовало ИТАР-ТАСС.