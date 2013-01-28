Медведев признал, что России нужно уходить от углеводородной зависимости

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сомневается в перспективах разработки сланцевого газа американскими компаниями и не опасается снижения цен на российский газ в Европе.

Министерство энергетики РФ сообщило, что общий объем добычи природного газа в стране сократился на 2,2% в 2012 году, до 655 миллиардов кубометров, в то время как добыча газа "Газпромом" снизилась на 5,1%, до 482 миллиардов кубометров. Продажи российского газа за рубеж в 2012 году, главным образом в Европу и страны бывшего СССР, уменьшились на 8,7%, до 186 миллиардов кубов. "Газпром" ранее сообщал о снижении объемов продаж в Европу на 10% в первом полугодии 2012 года и сокращении на 29% объемов продаж в страны бывшего СССР.

"Пусть американцы занимаются своим газом. Ещё неизвестно, что из этого всего получится, потому что здесь есть и проблемы стоимости газа, хотя, действительно, это перспективное направление, и экологические проблемы", - сказал Медведев в интервью немецкой газете "Хандельсблатт", передает РИА "Новости".

Отвечая на вопрос о том, не боится ли Россия снижения цен на свой газ в Европе в связи с увеличением числа поставщиков, премьер отметил, что стране нужно уходить от углеводородной зависимости.

"Мы ничего не боимся, потому что если мы будем рассчитывать только на один газ, то тогда лучше вообще ничем не заниматься. Нам самим нужно уходить от углеводородной зависимости, зависимости от цен на газ, нефть. Наша задача - сделать нашу экономику диверсифицированной", - отметил он.

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