Цена нефти изменилась разнонаправленно на новостях из США и Китая

На мировых торгах в понедельник, 28 января, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне статданных из США и Китая.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,11 доллара, или на 0,10%, - до 113,17 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,11 доллара, или на 0,11%, - до 95,99 доллара за баррель.

В минувшую пятницу стало известно, что продажи новых домов в США в декабре прошлого года уменьшились сразу на 7,3%, по сравнению с пересмотренным показателем ноября, и составили 369 тысяч. Аналитики ожидали увеличения показателя.

В понедельник рост цен на "черное золото" поддерживают данные Национального статистического бюро КНР, согласно которым прибыль промышленных компаний страны в декабре прошлого года увеличилась на 17,3% - до 895 миллиардов юаней (144 миллиарда долларов). За весь 2012 год показатель увеличился на 5,3% после роста на 25,4% годом ранее, передает Bloomberg.