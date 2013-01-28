«Газпром» может прекратить поставки газа в Украину – российский эксперт

Москва. Российский монополист «Газпром» может прекратить поставки газа в Украину в случае неоплаты 7 млрд. долл. за недобор газа и невыполнения контрактного обязательства «бери или плати».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации сообщил партнер и аналитик консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Между Украиной и Россией началось новое противостояние и можно ожидать таких проблем, как полное прекращение поставок газа в Украину, так как условия контракта нарушены», - считает эксперт.

«Есть контракт и по контракту деньги платить надо. Если украинская сторона обязалась по контракту отбирать 52 млрд куб. м. в год и платить не меньше, чем за 40 млрд куб. м, то если в прошлом году Украина взяла только 33 млрд куб. м, то за 7 млрд куб. м надо платить»,- сказал М.Крутихин.

В тоже время он считает, что большое сомнение вызывает сумма 7 млрд долл., ведь тогда получается, что за каждый кубометр надо платить тысячу долларов. В эту сумму, скорее всего, входит неоплата газа за предыдущие годы, добавил он.

Эксперт подчеркнул, что с юридической точки зрения платить надо, но возникает вопрос, почему до сих пор Украина ничего не сделала, чтобы поменять условия контракта и ограничивалась только заявлениями.

По его словам, по условиям контракта Украина могла подымать вопрос об изменении цен и обращаться в Стокгольмский арбитраж. «Почему этого не было сделано, я не понимаю», - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что по контракту, кроме заявления о снижении объемов закупки, Украина должна была получить согласие с российской стороны.

М.Крутихин предположил, что «Газпром» скорее всего в «обыкновенном» суде, например в Лондоне, попробует в судебном порядке взыскать эти средства за нарушение контракта.

«У «Газпрома» есть все права и возможности потребовать эти деньги. Если украинская сторона будет не в состоянии заплатить, то, скорее всего, вступят в силу какие-то санкции. Во-первых, могут прекратить полностью поставки газа в Украину, во-вторых, могут накладывать арест на украинское имущество», - подчеркнул он.

По словам М.Крутихина, в таком случае может быть наложен арест на имущества Украины за границей.

«Все мы знаем, как по таким искам накладывали арест на какие-то российские парусники, заходившие в порты других стран», - отметил он.

При этом М.Крутихин подчеркнул, что политики в этом вопросе очень много, и если украинские власти решаться на присоединение к Таможенному союзу, то тогда российское правительство, которое напрямую руководит «Газпромом», может закрыть на это глаза.

Как сообщал УНИАН, 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

«Такой счет есть», - сказал источник в «Нафтогазе».

«Мы все счета за импортированный природный газ, выставленные «Газпромом», в полном объеме своевременно оплатили», - сказал источник.

По его словам, НАК «Нафтогаз Украины» неоднократно информировала «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году.

«О сокращении объемов газа мы заранее информировали «Газпром». Это можно перепроверить по информации на сайте «Нафтогаза». В мае мы сделали несколько заявлений по этому поводу», - сказал источник.

Он подчеркнул, что позиция «Нафтагаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году.

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