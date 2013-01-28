Иран формально запретил экспорт нефти и газа в страны Евросоюза

Иран запретил продажу нефти и газа во все 27 стран Евросюза, хотя с июля прошлого года ЕС уже ввел запрет на импорт иранских энергоносителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

По словам пресс-секретаря Министерства энергетики Ирана Али Резы Никзада Рахбара (Ali Reza Nikzad Rahbar), слова которого приводит иранское новостное агентство Mehr, введенный запрет будет действовать до тех пор, пока Евросоюз будет принимать "враждебные решения".

Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, до европейских санкций импорт в страны ЕС иранской нефти составлял около 18% от всех продаж Ираном "черного золота".

Эмбарго на ввоз иранской нефти и газа в страны ЕС действует с 1 июля 2012 года. Свои действия Евросоюз объяснил тем, что он хочет заставить Тегеран отказаться от ядерных амбиций. Аналогичный пакет мер против Тегерана ранее вел и Вашингтон.

США, ряд других стран Запада и Израиль подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран не отрицает, что обогащает уран до 20%, однако заявляет, что его атомная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.