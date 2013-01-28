Во Львовской области остаются обесточенными 27 населенных пунктов

Из-за ненастья остаются обесточенными 27 населенных пунктов во Львовской области.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

В течение воскресенья, 27 января, бригадами облэнерго было полностью восстановлено электроснабжение населенных пунктов в Херсонской области и 22 населенных пункта во Львовской области, обесточенных вследствие неблагоприятных погодных условий.