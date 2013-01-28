Для хмельницких педагогов закупили газ по 1058 долл. за тыс. кубометров

Отдел образования Теофипольской районной государственной администрации Хмельницкой области 18 января заключил соглашение с ПАО «Хмельницкгаз» о поставках природного газа на 8,04 млн грн.

Об этом пишут «Наши деньги» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

На протяжении 2013 года «Хмельницкгаз» должен поставить 950 тысяч кубометров газа. Таким образом, сообщает ресурс, газ, который отдел образования закупает за средства районного бюджета, будет стоить 8 463 грн, или 1058 дол. за 1 тысячу кубометров. Документ с ценой за единицу товара согласно договору на сайте «ВГЗ» отсутствует.

Как отмечают «Наши деньги», на данный момент это самая высокая стоимость газа для бюджетного учреждения, зафиксированная мониторингом ресурса с начала 2013 года.

В прошлом году этот же отдел образования Теофипольской РГА контрактовал газ у «Хмельницкгаза» по 878 дол. На официальном сайте «Хмельницкгаза» цена для бюджетных учреждений и организаций, по состоянию на 1 января 2013 года, указана на уровне 4 708 грн за 1 тыс. кубометров, что составляет 588,5 дол.

Вместе с тем, согласно данным «ВГЗ», за последние две недели другие бюджетные учреждения Хмельницкой области заказывали газ, в среднем, по 624 дол. Дешевле всего обошелся газ Антоновской районной больнице – по 588 дол. Самым дорогим соглашением, кроме Теофильской РГА, отметился отдел образования Хмельницкой райгосадминистрации – 713 дол.

Владельцем 50% ПАО «Хмельницкгаза» является ПАО «Газтек» из группы Дмитрия Фирташа, еще 26% акций принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».

Коммунальные и государственные учреждения в этом году заказывают газ, в среднем, по 500-600 дол. В государственном бюджете среднегодовая цена российского газа заложена на уровне 421 дол.

Несмотря на это, в последние несколько недель госучреждения в разных областях заключили соглашения о поставках природного газа по значительно более высоким ценам: одесские сельсоветы - по 766-842 дол, Николаевский онкодиспансер - по 708 дол., «Кировоградгаз» будет поставлять районной больнице газ по 876 дол, а в Днепропетровской области Павлоградская больница заказала газ по 890 дол.

Отдельные облгазы утверждают, что они не причастны к формированию цен в тендерных соглашениях, поскольку это является компетенцией заказчиков услуг.