Претензии «Газпрома» заставят Украину обратиться в арбитражный суд - эксперт

Претензии российского газового монополиста «Газпрома», требующего от компании «Нафтогаз Украины» 7 млрд долларов за недобор в 2012 году минимального годового объема газа, заставят Украину впервые в современной истории прибегнуть к защите своих интересов в Стокгольмском арбитражном суде.

Об этом агентству УНИАН сказал независимый энергетический эксперт Михаил Гончар.

«Для «Нафтогаза» наступает момент истины. Сам «Газпром» дает повод к тому, чтобы исполнить давние угрозы премьер-министра Николая Азарова обратиться в Стокгольмский арбитраж. Теперь ситуация стимулирует», - сказал М.Гончар.

В тоже время эксперт отметил, что у Украины есть большие шансы на положительное решение суда, напомнив о транзитном контракте между «Газпромом» и «Нафтогазом» от 19 января 2009 года, который российский газовый гигант не выполняет.

«Речь идет о том, что «Газпром» обязуется транзитировать через территорию Украины газ в объеме 110 млрд куб. м в год. Этого «Газпром» не исполняет», - отметил эксперт.

«В контракте не прописан принцип «транзитируй или плати», но цифра обязательная для «Газпрома» там стоит. И то, что этот принцип не зафиксирован в контракте, - это еще не факт, что Стокгольмский арбитраж не будет брать эту цифру во внимание», - добавил М.Гончар.

Как ранее сообщал УНИАН, 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

Однако позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

По данным компании «Укртрансгаз», оператора украинской газотранспортной системы, Россия по итогам 2012 года сократила транзит газа через территорию Украины до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.