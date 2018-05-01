Счет от «Газпрома» - неудачная демонстрация укрощения Украины

Между Украиной и Россией набирает все более реальные очертания очередной газовый скандал - Россия вдруг пристальнее "вчиталась" в контракт-2009 и решила на практике реализовать штрафную процедуру за недобор газа. Несмотря на постоянные заверения руководства России, что штрафов не будет, "Газпром" таки выставил "Нафтогазу" семимиллиардный счет. Своеобразным детонатором, запустившим "штрафной" процесс, называют «сланцевое» соглашение с британской Shell, подписанное Украиной на прошлой неделе.

Однако, более глубокие причины конфликта – несговорчивость Киева по поводу интеграции в Таможенный союз и далее в Евразийское объединение, а также промедление с решением по ГТС и самому «Нафтогазу» - Кремль ждет не дождется, когда же получит бразды правления этими столпами нашей экономики. Украина пока остается несговорчивой, активизируя усилия по диверсификации поставок российского газа. Особенно интересно, что нынешний конфликт немного отличается от предыдущих - он начался с неофициальных заявлений. Видимо, на этом все и закончится…

Россия вынуждена надавить – неповинуются

В субботу, 26 января, издание «Файнэншл таймс» со ссылкой на источники сообщило, что «Газпром» выставил «Нафтогазу» счет на семь млрд долларов за нарушение обязательств по импорту газа.

По данным издания, «Газпром» это сделал еще в середине недели. «Официальная бумага от «Газпрома» пришла в среду, когда президент Виктор Янукович готовился отправиться в Давос, чтобы там подписать соглашение по газу с компанией «Ройял Датч-Шелл», - сообщил источник газеты. - Однако, несмотря на это, глава государства все же решил поехать на сессию Всемирного экономического форума и заключить указанный контракт».

Самое главное, что никаких официальных заявлений из «Газпрома» не было. Все ссылки российских СМИ были сделаны на британскую газету (и в понедельник, 28 января, "Газпром" отказал УНИАН в комментарии).

Тут стоит напомнить событие, в преддверии которого Кремль засуетился - в Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Недра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. Благодаря проекту, по словам главы Минэнерго Эдуарда Ставицкого, Украина может выйти на профицит газа.

После появления сообщения в британской газете, в «Нафтогазе» подтвердили обращение «Газпрома», но заявили, что все счета за импортированный природный газ, выставленные российским монополистом, в полном объеме своевременно оплачены. О сокращении объемов газа заранее информировали «Газпром», что подтверждают информационные сообщения на сайте «Нафтогаза».

Вот таким было начало нынешней газовой истории.

Для Украины скандал - момент истины

По мнению ряда экспертов, Украина, скорее всего, будет отрицать задолженность, и посоветует россиянам обратиться в арбитражный суд. А там, как известно, уже с начала года находятся иски четырех европейских компаний - французской GDF Suez, австрийской Econgas и немецких Wingas и WIEH, требующих пересмотра газовых контрактов. Ряду другим газотрейдерам, в частности, Eni, PremiumGas, Edison, Sinergie Italiane, GDF Suez, WIEH, Wingas, SPP, Econgas, E.ON Ruhrgas, PGNiG, таким же путем удалось добиться от «Газпрома» скидки. Да и в целом российские поставки в ЕС сокращаются. Получается, что для России суд – не панацея в плане выхода из ситуации.

Глава Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Константин Симонов подчеркивает, что президент России Владимир Путин распорядился выставить Украине счет на 7 млрд долларов с целью усилить давление на Украину и в результате получить контроль над украинской газотранспортной системой.

«Путин лично утомлен этим многолетним диалогом по трубе, мол, уже все украинцам разъяснили, все аргументы выложили, уже пришлось «Южный поток» форсировать, а Украина все равно не сдает трубу. После этого было принято решение – окончательно припереть к стенке», - сказал Симонов.

«Понятно, что это решение было согласовано с Путиным. Тут у меня нет никаких сомнений. Официально Кремль будет говорить, что это коммерческий спор и он тут не причем, но все понимают, что на таком уровне это далеко не только коммерческий вопрос», - добавил он.

По словам эксперта, отчасти этот иск вызван тем, что в 2012 году риторика руководства Украины изменилась и стала гораздо агрессивнее. Симонов считает, что если раньше руководство Украины просило войти в положение и говорило, что нет средств на оплату за недобор газа, то сейчас делаются заявления о том, что «Нафтогаз» и не должен что-то платить. Эксперт считает, что сейчас сторонам очень важно не допустить перебоев с транзитом, что будет «катастрофой» для России. По мнению эксперта, сейчас правильней руководителям стран «без всяких перекрытий и политических угроз» обратиться в суд и там решить эту конфликтную ситуацию.

По его мнению, юридические основания для этого иска есть и сейчас надо разобраться, подавал ли «Нафтогаз» за полгода заявку о дальнейшем снижении закупок, если такое пожелание было «Газпрому» передано, то «Нафтогаз» сможет это легко доказать.

Стоит напомнить, что закупку российского газа осуществляла в 2012 году и компании Ostchem Holding (Кипр, связывают с бизнесменом Дмитрием Фирташем). По неофициальной информации, объем составил порядка 8 млрд кубометров газа.

«Возникает вопрос, как считать эти закупки в объеме 8 млрд куб. м, ведь они проведены не по контракту, и получается, что этот объем в контракт от 19 января 2009 года не попадает», - сказал Симонов. Эксперт отметил, что если бы «Нафтогаз» за полгода проинформировал «Газпром» о снижении закупок на 40% и не было контракта Дмитрия Фирташа, то не было бы оснований для иска.

Между тем, партнер и аналитик российской консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин, считает, что от «начавшегося противостояния между Украиной и Россией можно ожидать таких проблем, как полное прекращение поставок газа в Украину, так как условия контракта нарушены».

По его словам, согласно условиям контракта Украина могла подымать вопрос об изменении цен и обращаться в Стокгольмский арбитраж. «Почему этого не было сделано, я не понимаю», - сказал он. Эксперт подчеркнул, что по контракту, кроме заявления о снижении объемов закупки, Украина должна была получить согласие с российской стороны. Крутихин предположил, что «Газпром», скорее всего, в «обыкновенном» суде, например, в Лондоне, попробует в судебном порядке взыскать эти средства за нарушение контракта.

«У «Газпрома» есть все права и возможности потребовать эти деньги. Если украинская сторона будет не в состоянии заплатить, то, скорее всего, вступят в силу какие-то санкции», например, может быть наложен арест на имущество Украины за границей. При этом Крутихин подчеркнул, что политики в этом вопросе очень много, и если украинские власти решаться на присоединение к Таможенному союзу, то тогда российское правительство, которое напрямую руководит «Газпромом», может закрыть на это глаза.

Еще в конце прошлого года в то время министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко прогнозировал, что Украина в 2012 году сократит поставки российского газа до 26 млрд куб. м, подчеркнув при этом, что оплата будет производиться только за данный объем. А «Газпром» о ситуации оповещен.

По данным Минэнергоугля, Украина закупила в прошлом году почти 33 млрд кубометров (по неофициальной информации, примерно 25 млрд кубометров газа у "Газпрома" закупил "Нафтогаз", и 8 млрд кубометров - Ostchem Holding).

Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина, по версии "Газпрома", должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа. Учитывая, что было закуплено 25 млрд кубов и среднюю цену газа в свыше 400 долл., то при грубом подсчете 7 млрд долларов как раз и являются платой за недобранные по версии России 17 млрд кубометоров газа. Согласно контракту, стороны могут согласовать сокращение потребления, но не более, чем на 20%. Заявка подается в письменном виде, что неоднократно делал "Нафтогаз", и согласовывается с поставщиком. Но "Газпром" проигнорировал обращения. По подсчетам Украины, разница с российской версией составляет порядка 8 млрд кубов. Но это приблизительные подсчеты. Хотя, исходя из них, арифметический дисбаланс впечатляет.

Действующий долгосрочный контракт предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема. А о снижении закупки договоренности, к сожалению, остались не задокументированы. Цена же на российский газ в среднем в 2012 году составила 430 долл. (среднегодовая цена на российский газ в бюджете-2013 составляет 421 долл.). Хотя нужно отметить, что в 2010 "Нафтогаз" получил "скидку" в 100 долл. в обмен на продление пребывания российского военного флота в Крыму. Но, несмотря на такой «дружественный шаг», цена газа для Украины продолжает оставаться выше, чем для европейских стран. Отсюда и желание Украины диверсифицировать поставки газа, что в этому году получило воплощение в жизнь. Это и договоренности о строительстве LNG-терминала, и импорт газа из Германии, и сланцевое соглашение с британской Shell (подобное в начале текущего года планируется подписать с американской Chevron), активизируются проекты и по разработке газовых месторождений на шельфе Черного моря. Безусловно, такой отрыв от «старшего товарища» Кремль раздражает. Отсюда и всевозможные инсинуации.

Как отмечает эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский, «можно было ожидать, что после подписания Украиной в Давосе соглашения с компанией Shell российская сторона не замедлит с реакцией относительно НАК «Нафтогаз Украины».

По мнению Соколовского, выставление счета, в первую очередь, означает, что «никакие договоренности на уровне министра Бойко, премьера Азарова и даже Президента Януковича, несмотря на их обещания многих лет, для российской стороны не играют никакой роли, если они не закреплены легитимно в письменном виде».

Эксперт убежден, что Украина не будет оплачивать счет. «Конечно, Украина ничего не будет платить. Можно ожидать, что российская сторона обратится в Стокгольмский арбитраж за нарушение пункта соглашения о недоборе газа. Но это наиболее сомнительное положение газового соглашения. И нет никакой гарантии, что российская сторона выиграет в арбитраже. С высокой вероятностью можно говорить о том, что позиция РФ формировалась наспех, является недостаточно продуманной и в целом подтверждает негативное отношение Кремля к нашему государству, независимо от правящей у нас партии», - отметил Соколовский.

Он подчеркнул, что складывающаяся ситуация выгодна для Украины. «Для нас сейчас это выгодный поворот событий. Особенно в условиях мирового кризиса, который, без преувеличения, можно интерпретировать как форс-мажорные обстоятельства. Мы получаем шанс доказать всему миру, что политика «Газпрома» направлена в никуда, в прошлое. Но этим шансом нужно умело воспользоваться. А на это нужна политическая воля и соответствующая смелость», - считает Соколовский.

Независимый энергетический эксперт Михаил Гончар также считает, что претензии «Газпрома» заставят Украину впервые в современной истории прибегнуть к защите своих интересов в Стокгольмском арбитражном суде.

«Для «Нафтогаза» наступает момент истины. Сам «Газпром» дает повод, чтобы исполнить давние угрозы премьер-министра Николая Азарова обратиться в Стокгольмский арбитраж. Теперь ситуация стимулирует», - сказал Гончар.

По его мнению, у Украины есть большие шансы на положительное решение суда, с учетом транзитного контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» от 19 января 2009 года, который российский монополист не выполняет.

«Речь идет о том, что «Газпром» обязуется транзитировать через территорию Украины газ в объеме 110 млрд куб. м в год. Этого «Газпром» не исполняет. В контракте не прописан принцип «транзитируй или плати», но цифра обязательная для «Газпрома» там стоит. И то, что этот принцип не зафиксирован в контракте - еще не факт, что Стокгольмский арбитраж не будет брать эту цифру во внимание», - подытожил Гончар.

Таким образом, Украине выгодна нынешняя «газовая» шумиха. Лишь бы власти не пропустили момент, как это обычно бывает. Настораживает тот факт, что, повторюсь, официальных заявлений высших чинов как с одной стороны, так и с другой, по крайней мере в течение двух дней, не последовало. Можно предположить, что договоренности сейчас прорабатываются. И не относительно цены газа. Например, ускорился процесс реформирования «Нафтогаза». Если Президент Украины Виктор Янукович ничего о предъявлении счета Украине перед поездкой в Давос не заявил, то в рамках всемирного экономического форума подчеркнул - в ближайшее время «Нафтогаз» будет разделен на несколько предприятий, на базе которых в ближайшее время будут созданы акционерные общества. По словам Януковича, «это даст толчок развитию вложений инвестиций, потому что государственные инвестиции ограничены». В связи с этим Украина активно будет развивать политику частного и государственного партнерства. Вот только интересно, в каком направлении это государственное партнерство: в западном или восточном?..

Нана Черная (УНИАН)