Еврокомиссия надеется, что у них не будет проблем из-за газовых требований РФ к Украине

Брюссель. Еврокомиссия надеется, что новые газовые требования России к Украине не приведут к проблемам в поставках газа в страны Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Марлин Холзнер.

“Мы ожидаем, что... не будет прерываний газа, и газ будет поставляться нормально, как обычно”, - сказала она.

“У нас нет кризиса, никто не говорит о кризисе”, - добавила представитель Еврокомиссии.

По словам М.Холзнер, на сегодняшний день речь идет лишь о требовании России к Украине уплатить 7 млрд долларов за недобор газа.

Как сообщал УНИАН, 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

«Нафтогаз» заявляет, что неоднократно информировал «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году, и отмечает, что это можно перепроверить на сайте «Нафтогаза». Компания сообщает, что в мае 2012 года было сделано несколько заявлений по этому поводу.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа.