Болгария хочет покупать азербайджанский газ

Государственная газовая компания Болгарии Bulgargaz ведет переговоры о поставках газа со второй фазы азербайджанского месторождения Шах-Дениз и планирует заключить контракт до конца года, сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора компании Димитара Гогова.

Болгария, почти полностью зависящая от российского газа, стремится тем самым разнообразить источники снабжения.

Д.Гогов не назвал предполагаемый объем закупок с Шах-Дениза, но сказал, что он должен быть достаточным для обеспечения безопасности поставок и удовлетворения спроса, составляющего 3 млрд куб. м в год с потенциалом роста до 4,4-6 млрд куб. м к 2020 году.

"Мы будем стремиться говорить об объеме, достаточном для обеспечения внутреннего спроса после 2018 года", - сказал Д.Гогов.

В ноябре 2012 года Болгария подписала 10-летний контракт с «Газпромом». По словам Д.Гогова, азербайджанский газ не заменит российский, но поможет стране повысить энергобезопасность.

Добыча на Шах-Дениз II, освоением которого занимаются госнефтекомпания Азербайджана ГНКАР, BP и Statoil, должна начаться в 2018 году. Из планируемых 16 миллиардов кубометров в год 10 миллиардов предназначены для Европы и 6 миллиардов - для Турции. Запасы месторождения оцениваются в 1,2 триллиона кубометров.

По словам Д.Гогова, предварительное соглашение может быть подписано в ближайшее время, а окончательное - после принятия окончательного инвестиционного решения о Шах-Денизе, которое ожидается в конце 2013 года.