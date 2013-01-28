Комиссар ЕС обсудит с министром иностранных дел Украины весь спектр энергетических вопросов

Брюссель. Комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гунтер Эттингер обсудит с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой весь спектр энергетических вопросов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила на брифинге представитель Еврокомиссии Марлин Холзнер.

“На этой неделе комиссар встретится с министром иностранных дел Украины для подготовки к саммиту 25 февраля. Мы обсудим весь спектр вопросов, начиная от членства Украины в Энергетическом сообществе, а также модернизации газотранспортной системы”, - сказала она.

“И я могу представить, что в этих дискуссиях он также спросит об информации относительно добычи сланцевого газа”, - прибавила М.Холзнер.

Как сообщал УНИАН, 30-31 января Л.Кожара посетит Брюссель. Среди его встреч запланирована также встреча с комиссаром ЕС по вопросам энергетики.