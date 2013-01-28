Россия не прекратит поставки газа в Украину из боязни поссориться со всей Европой - Соколовский

Россия не прекратит поставки газа в Украину, иначе испортит отношения с Европой, считает эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский. Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Газпром не является самостоятельной организацией, как бы он не пытался это продемонстрировать. Общеизвестно, что он всего лишь инструмент в руках Кремля и старательно выполняет волю его хозяина. Поэтому потенциально неразумное политическое решение - не поставлять газ Украине, о чем распространяются «страшилки», может быть в отчаянии продиктовано Кремлем. Но это был бы неоценимый подарок и Украине, и всей Европе в целом», - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что Россия не может поставлять газ европейским странам, не поставляя его Украине.

«В этом и заключается уникальность нашей ГТС, что технически невозможно разделить ее функции по транзиту с внутренними поставками. В свое время Росссии предлагалось построить новый исключительно транзитный газопровод через Украину, который в 3-5 раз был бы дешевле Южного потока. Но тогда РФ определилась по-своему - в пользу дорогого и абсурдного Южного потока. А теперь сама может попасть в свой же газовый капкан», - заявил Б.Соколовский.

Также он подчеркнул, что никакие «скороспелые» политические решения о непоставке газа в Украину не предусмотрены действующим контрактом между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» о закупке газа в 2009-2019 гг.

«Для этого нужны причины, в частности, отсутствие оплаты с нашей стороны и время, реально - более месяца. Ни того, ни другого сейчас нет. Тем более за месяц - полтора до окончания отопительного сезона и [наличии] полных ПХГ», - подчеркнул Б.Соколовский.

Он убежден, что при прекращении поставок газа Украина легитимным образом сможет отбирать его из транзитных объемов.

«Таким образом, прекращая поставлять газ в Украину, «Газпром» может заставить наше государство легитимно отбирать газ из объемов, предусмотренных европейским странам по другому контракту - на транзит газа. И в этом действия «Нафтогаза» будут вполне оправданными, а позиция Украины в любом цивилизованном суде - достаточно сильной.

А финансовые потери «Газпрома» за недопоставку газа в Европу будут намного больше, чем политическая выгода по Украине. Кроме того, в случае перебоев с поставками газа в Европу, импорт российского газа в европейские страны сократится, а это не входит в долгосрочные планы Кремля», - считает Б.Соколовский.

Как сообщал УНИАН, 26 января источник в НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

«Нафтогаз» заявлял, что неоднократно информировал «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году, и отмечал, что это можно перепроверить на сайте «Нафтогаза». Компания сообщает, что в мае 2012 года было сделано несколько заявлений по этому поводу.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа.

Российский газовый монополист «Газпром» не комментирует сообщение о требовании, чтобы Украина уплатила 7 млрд долл. за недобор газа в 2012 году.