Объем дотаций на отпуск электроэнергии по регулируемому тарифу в январе увеличен до 3,535 млрд грн

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), увеличила объем дотаций для компенсации потерь от осуществления поставок электрической энергии по регулируемому тарифу в январе 2013 года на 70 млн грн — до 3,535 млрд грн.

Об этом говорится в соответствующем постановлении НКРЭ от 25 января 2013 года.

Согласно документу, в частности, речь также идет о сумме компенсации потерь от осуществления поставок электроэнергии населению и населенным пунктам, которая увеличилась до 3,24 млрд грн с 3,173 млрд грн.

Справка УНИАН. 4 июня 2009 года НКРЭ утвердила проект постановления “Об утверждении Порядка предоставления лицензиатам по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу компенсации потерь от осуществления поставок электроэнергии населению и населенным пунктам” (далее - Порядок).

Предпосылкой совершенствования механизма определения дотационных сертификатов для населения является анализ динамики потребления электрической энергии населением за последние годы. Данный анализ показывает существенный рост объемов потребления электрической энергии населением по отдельным энергоснабжающим компаниям и, соответственно, существенный рост дотаций. Таким образом, возникает необходимость обеспечения достоверной информацией. При этом реальных путей проверки достоверности данных о фактических объемах потребления электрической энергии населением не существует.

Поэтому целью утверждения нового Порядка является предоставление сумм дотационных сертификатов лишь на ту долю потребленной населением электроэнергии, которая была оплачена. Таким образом, энергоснабжающая компания получает в полном объеме дотационные сертификаты для компенсации потерь от поставки электрической энергии населению при условии 100% сборов средств за отпущенную электрическую энергию населению. В таком случае возникает стимул у энергоснабжающих компаний улучшить работу энергосбыта. При этом исключаются стимулы для завышения энергоснабжающими компаниями реального полезного отпуска электрической энергии населению.