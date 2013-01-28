Польский эксперт считает нереальным прекращение поставок российского газа в Украину

Варшава. Российский газовый монополист "Газпром" не прекратит поставки газа в Украину, чтобы вынудить ее оплатить счет на 7 млрд долл. за неотобранное страной в прошлом году "голубое топливо", а спор по этому вопросу может затянуться на несколько лет и решиться только в суде.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал польский аналитик по энергетическим вопросам Анджей Щесняк.

"Я уверен, что повторение "газовой войны" 2006 и 2009 годов абсолютно невозможно",- сказал он.

Аналитик отметил, что у Украины и России сегодня намного лучше отношения, чем в те годы, и на данном этапе у стран есть только коммерческий, а не более глубокий конфликт.

А.Щесняк сказал, что российская компания имеет больше шансов выиграть судебное разбирательство благодаря хорошо сконструированному договору о поставках газа в Украину, подписанному в 2009 году.

"Там есть принцип "бери или плати", поэтому для меня очевидным является выигрыш в суде россиян", - сказал он.

Эксперт заметил, что Украина теоретически могла бы оплатить счет выставленный "Газпромом", а сам газ отобрать позже, однако на практике украинские власти не располагают достаточным количеством средств на такую операцию.

А.Щесняк также сказал, что россияне традиционно выбирают дату объявления "громких новостей" под другие события, что позволяет привлечь к ним дополнительное внимание.

Однако, по его словам, главной причиной выставление счета именно сейчас является не подписание Украиной на прошлой неделе договора о добыче сланцевого газа с Royal Dutch Shell, а формальные временные рамки для выставления таких счетов.

Польский аналитик также заметил, что Украина только через 5-6 лет сможет оценить, сколько сможет добывать сланцевого газа, напомнив, что этот проект несет также ряд экологических рисков.

Как сообщал УНИАН, 26 января источник в НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

«Нафтогаз» заявлял, что неоднократно информировал «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году, и отмечал, что это можно перепроверить на сайте «Нафтогаза». Компания сообщает, что в мае 2012 года было сделано несколько заявлений по этому поводу.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа.

Российский газовый монополист «Газпром» не комментирует сообщение о требовании, чтобы Украина уплатила 7 млрд долл. за недобор газа в 2012 году.

По мнению партнера и аналитика российской консалтинговой компании RusEnergy Михаила Крутихина, российский монополист «Газпром» может прекратить поставки газа в Украину в случае неоплаты 7 млрд долл. за недобор газа и невыполнения контрактного обязательства «бери или плати».