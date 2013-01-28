Азаров поблагодарил Германию за поддержку модернизации украинской ГТС

Премьер-министр Украины Николай Азаров поблагодарил Германию за поддержку модернизации украинской газотранспортной системы.

Как сообщается на сайте Н.Азарова, благодарность премьер высказал в понедельник, 28 января, в ходе встречи с делегацией немецкого концерна Ferrostaal, которая с лета 2012 года принимает участие в модернизации ГТС.

«Это для нас особо важно сейчас, в условиях, когда действует кабальное газовое соглашение с РФ», - подчеркнул Н.Азаров.

Он отметил, что модернизация ГТС, которую Украина начала совместно с Deutsche Bank и Ferrostaal - это перспективный проект, реализацию которого правительство всячески будет поддерживать.

Николай Азаров напомнил, что отечественная ГТС является самым надежным и дешевым маршрутом транспортировки углеводорода в Европу. Кроме того, Украина имеет подземные хранилища газа, позволяющие в период пиковых зимних нагрузок увеличить объемы поставок и обеспечить стабильность поступления энергоносителей в Европу.

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» и компания Ferrostaаl (Германия) подписали меморандум о взаимопонимании относительно модернизации оборудования магистрального газопровода «Союз».

Документом предусматривается модернизация оборудования на газокомпрессорной станции Бар (Винницкая область) магистрального газопровода «Союз».

Целью данного проекта реконструкции является продление срока эксплуатации газовых турбин и газовых компрессоров станции на следующие 15 лет, снижение объемов потребления топливного газа газовыми турбинами примерно на 28% при полной нагрузке оборудования и повышение коэффициента полезного действия газовых компрессоров.

Справка УНИАН. Магистральный газопровод «Союз» (Оренбург-госграница) построен во времена СССР в 1975-78 гг. совместно с Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей и Чехословакией. Проектная мощность газопровода - 26 млрд кубометров в год, проектное давление - 7,5 МПа; длина по территории Украины - 1568,5 км. На газопроводе находится 12 компрессорных станций. Компрессорная станция Бар газопровода «Союз» была введена в эксплуатацию в 1979 году, имеет 7 газоперекачивающих агрегатов общей мощностью 70 тыс. кВт.