Украина заинтересована в поставках газа из Европы - Азаров

Украина заинтересована в поставках природного газа из Европы, поскольку он дешевле российского и его можно закупать на более подходящих условиях.

Как сообщается на сайте Николая Азарова, об этом премьер-министр заявил сегодня, 28 января, в ходе встречи с делегацией немецкого концерна Ferrostaal, который с лета 2012 года принимает участие в модернизации украинской ГТС.

«Украина заинтересована в поставках природного газа из Европы, который сейчас значительно дешевле российского, - сказал премьер. - Мы можем получать газ из Европы на более лояльных условиях, в которых отсутствует требование «бери или плати» и нет штрафных санкций за недобор газа».

При этом Н.Азаров напомнил, что Украина уже имеет положительный опыт по закупке газа из стран ЕС.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2012 года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в Российской Федерации до 20 млрд куб. м.

В настоящее время прорабатываются новые пути поставок газа, в частности через Венгрию и Словакию.

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