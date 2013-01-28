Fitch считает, что претензии «Газпрома» могут привести к ухудшению рейтинга «Нафтогаза»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не исключило возможности понижения рейтинга НАК «Нафтогаз Украины» в случае, если компания примет счет, выставленный «Газпромом» за недобор Украиной газа в 2012 году в размере 7 млрд долл., а также в случае неблагоприятного для «Нафтогаза» исхода дела в арбитраже.

Об этом говорится в пресс-релизе Fitch Ratings, опубликованном на сайте агентства.

«Намерения ОАО «Газпром» выставить штраф в размере 7 млрд долларов НАК «Нафтогаз Украины» за недобор газа в 2012 году может либо оказать влияние на возможности Украины по финансовой поддержке «Нафтогаза», либо привести к длительному судебному процессу. При этом в ближайшей перспективе рейтинг самого «Нафтогаза» пересматриваться не будет. Вместе с тем, Fitch может рассмотреть возможность ухудшения рейтинга «Нафтогаза» в случае, если счет «Газпрома» все-таки будет принят, или в случае неблагоприятного для «Нафтогаза» исхода дела в арбитраже», - говорится в пресс-релизе.

Fitch также полагает, что «Нафтогаз» не будет платить по счету без предварительного обжалования дела в арбитражном суде, а оно может затянуться на длительное время. «Кроме того, «Газпром» может отозвать счет в обмен на более тесные политические и экономические связи между Украиной и Россией, тем более что Россия давно предлагает Украине вступить в Таможенный союз. Причем переговорные позиции России усиливаются не только задекларированным в газовом контракте принципом «бери или плати», но и пуском газопровода «Северный поток» с одновременным сокращением объема транзита газа через территорию Украины. И это не считая скидки на цену газа, которая также может быть предложена Украине в случае ее присоединения к Таможенному союзу», - уверены специалисты Fitch.

При этом финансовые возможности «Нафтогаза» Fitch оценивает как чрезвычайно скудные, прежде всего из-за разницы между ценой импортного газа и уровнем тарифов, а также в силу весьма ограниченного доступа компании на рынок капитала. «Кроме того, компании могут понадобиться дополнительные финансовые вливания со стороны государства для соблюдения требования «бери или плати», - полагают в агентстве. И добавляют, что финансирование убыточной компании давно стало значительным бременем для государственных финансов, а заявленные штрафные санкции составляют без малого 4% ВВП страны.

Как сообщал УНИАН, 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

Однако позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

По данным компании «Укртрансгаз», оператора украинской газотранспортной системы, Россия по итогам 2012 года сократила транзит газа через территорию Украины до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.