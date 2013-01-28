«Нафтогаз» сможет подать встречный иск, если «Газпром» обратится в арбитраж - эксперт

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сможет подать встречный иск в случае, если российский газовый монополист обратится в Стокгольмский арбитраж.

Об этом УНИАН сообщил независимый энергетический эксперт Валентин Землянский.

«Идти в суд «Газпрому» невыгодно, потому что он может получить встречный иск», - сказал В.Землянский.

Эксперт пояснил, что самым главным, чем может оперировать Украина — это решением Венского арбитражного суда в деле по иску, который подавал «Газпром» к немецкой RWE, в котором говорится, что принцип «бери или плати» должен распространяться на весь объем газа который закупает страна у «Газпрома», в данном случае все операторы, которые работают на территории страны.

Тем самым эксперт отметил, что претензии со стороны «Газпрома» о недоборе именно «Нафтогазом» минимального годового объема газа могут быть исчерпаны, так как Украина в целом за 2012 год импортировала 33 млрд куб. м, выполнив обязательства перед российской стороной.

«Согласно контракту, Украина обязана взять и оплатить не менее 80% от 41,6 млрд куб. м. Получается 33,3 млрд куб. м, но НАК импортировал 24,9 млрд куб. м. Господин Фирташ добрал еще порядка 8 млрд. Соответственно в Украину, как государство было поставлено 33,3 млрд куб. м», - отметил эксперт.

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Как ранее сообщал УНИАН, 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

Однако позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

По данным компании «Укртрансгаз», оператора украинской газотранспортной системы, Россия по итогам 2012 года сократила транзит газа через территорию Украины до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.