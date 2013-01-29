Нефть дорожает на позитивных статданных из США и заявлениях ОПЕК

На мировых торгах во вторник, 29 января, цены на нефть растут на фоне статданных из США и заявлений генсекретаря ОПЕК.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,14 доллара, или на 0,12%, - до 113,62 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,34 доллара, или на 0,35%, - до 96,77 доллара за баррель.

По мнению генсека ОПЕК Абдаллы Салема аль-Бадри, в настоящее время рынок нефти сбалансирован, и картель не ожидает никакого "ценового коллапса" в 2013 году. При этом отметил, что у ОПЕК нет никакой необходимости сокращать объемы поставок "черного золота".

Кроме того, на рынке отразились позитивные статданные из США: число заказов на товары длительного пользования в декабре прошлого года увеличилось по сравнению с ноябрем на 4,6%, хотя эксперты ожидали роста показателя на 2%. В целом за прошлый год число заказов сократилось всего на 0,3%.