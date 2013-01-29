Третий энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта

29 января в 00:08 энергоблок №3 Запорожской АЭС по заявке был отключен от сети для проведения планового среднего ремонта.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины

Согласно сообщению, ремонт продлится до 3 апреля 2013 года.

Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22 %.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране. За время эксплуатации Запорожская АЭС выработала более 910 млрд кВт/ч электроэнергии.