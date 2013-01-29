Затягивание реформы газового сектора может привести к снижению рейтингов Украины – S&P

Затягивание реформы нефтегазового сектора в совокупности с высокой зависимостью от газового импорта и неэффективной структурой всего газового рынка способно повлиять на снижение суверенных кредитных рейтингов Украины.

Об этом говорится в докладе международного рейтингового агентства Standard&Poor’s, переданном агентству УНИАН.

По мнению Службы кредитных рейтингов Standard & Poor`s, недавние попытки правительства страны найти альтернативные источники поставок газа могут несколько улучшить ситуацию с ростом дефицитов бюджета и текущего баланса. «Однако, на наш взгляд, структура газового рынка и существующие принципы ценообразования будут оказывать негативное влияние на уровень суверенных кредитных рейтингов Украины до тех пор, пока правительство страны не примет существенных мер для изменения ситуации», - говорится в докладе.

В S&P подчеркивают, что экономика Украины - одна из самых газоемких в мире и по размеру «газового дефицита» она занимает пятое место в Европе, приближаясь к Франции, Великобритании и Испании. Вместе с тем, уровень благосостояния значительно отстает от крупнейших потребителей природного газа, а затраты на импорт газа существенно увеличивают внешнеэкономические риски для Украины. «Нежелание правительства найти комплексное решение этой структурной, по нашему мнению, проблемы подтверждает наше мнение о низкой эффективности институтов в Украине и системы принятия политических решений в целом», - уверены эксперты агентства.

Аналитики S&P напомнили, что 7 декабря 2012 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor`s уже понизила долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте с «В+» до «В». «Слабые ключевые структурные показатели, приведшие к невыполнению программы МВФ 2010 г., в том числе связанные с проблемами на газовом рынке Украины и нежеланием правительства принимать активные меры по их решению, по всей вероятности, останутся важнейшими вопросами, которые будут рассматриваться на предстоящих переговорах МВФ с правительством страны», - обратили внимание эксперты.

Как сообщал УНИАН, 28 января международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не исключило возможности понижения рейтинга НАК «Нафтогаз Украины» в случае, если компания примет счет, выставленный «Газпромом» за недобор Украиной газа в 2012 году в размере 7 млрд долл., а также в случае неблагоприятного для «Нафтогаза» исхода дела в арбитраже.

Кроме того, 23 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s спрогнозировало, что переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой стабилизационной программе и новом кредитном соглашении могут затянуться на несколько месяцев из-за того, что Украине будет трудно выполнить ключевые аспекты переговоров, а именно - повышение внутренних тарифов на газ, консолидация бюджета и более гибкий режим валютного курса.