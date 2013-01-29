Кожара надеется, что Украина и РФ решат вопрос объемов закупки газа без суда

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара надеется, что Украина и Россия урегулируют ситуацию по объемам закупки газа в 2012 году без судебных разбирательств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам.

«Много есть возможностей в духе дружеских отношений с Россией решить этот вопрос. Также есть процедуры, которые предусмотрены непосредственно самим контрактом. Я думаю, что друзья должны использовать, прежде всего, не судебные процедуры», - сказал Л.Кожара.

При этом Л.Кожара отметил, что на сегодняшний день Украина не признает необходимость оплаты выставленного счета 7 миллиардов долларов за невыбранный в 2012 году газ и обсуждение этой темы в двустороннем формате еще не начато.

«Мы еще не начали обсуждать эти вопросы», - сказал Л.Кожара.

Он подчеркнул, что Украина своевременно проводила оплату выставляемых счетов и в случае, если справедливость претензий «Газпрома» будет подтверждена, то вопрос может быть решет различными путями, в том числе и реструктуризацией оплаты счета.

«Текущие платежи Украина производит регулярно, и понятно, что если есть какие-то претензии у «Газпрома», то мы должны в двусторонних переговорах эти претензии снять. Я не являюсь переговорщиком по этой теме, но это может быть и реструктуризация, и погашение. Есть очень много вариантов», - сказал Л.Кожара.

Как ранее сообщал УНИАН, 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

Однако позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

По данным компании «Укртрансгаз», оператора украинской газотранспортной системы, Россия по итогам 2012 года сократила транзит газа через территорию Украины до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.