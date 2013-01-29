Соглашение с Shell предусматривает обязательное участие государства - проект документа

Соглашение о разделе продукции (СРП) от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская» предусматривает обязательное участие государства в проекте.

Текст проекта соглашения обнародовал депутат Харьковского облсовета, на сессии которого 17 января было одобрено Соглашение «О распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Юзовская, между государством Украина и компанией «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Юкрейн Инвестментс (IV) Б.В.» и ООО«НАДРА Юзовская».

Согласно документу, соглашение предусматривает реализацию пятилетней программы по геологическому изучению участка добычи газа на Юзовской площади стоимостью 410 млн долл.

Финансирование программы должно осуществляться участниками проекта Shell и «Надра Юзовская», при этом зарубежный партнер должен взять на себя полное финансирование проекта, при условии что государство не утратит контроль над «Надра Юзовская».

Также в соглашении указаны размеры бонусов, которые компания Shell обязуется перечислить государству. В частности, в течение 7 дней после подписания СРП государство получает бонус в размере 25 млн долл. Следующий бонус в размере 25 млн долл. государство может получить, если в ходе исследования газового участка будет происходить добыча газа.

Последующие же бонусы возможны по завершении пятилетней программы по изучению площади, при начале первой разработки – 50 млн долл., при достижении пикового уровня добычи – 100 млн долл.

За специальные разрешения на разработку Юзовской площади инвесторы заплатят государству 4 млн долл., и 5 млн долл. за предоставления данных по участку.

Данный договор заключается на 50 лет.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 января подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

С украинской стороны соглашение подписал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Кабинет министров своим распоряжением от 23 января 2013 года одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская».

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Справка УНИАН. Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн куб. м газа.