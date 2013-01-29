«Газпром» зарезервировал 12,6 млрд евро на трубу до «Южного потока»

Российский газовый гигант «Газпром» раскрыл суммарные расходы на строительство экспортной трансчерноморской магистрали «Южный поток», проектируемой в обход Украины, ценовые споры с которой уже неоднократно останавливали прокачку российского газа в Европу, сообщает Reuters.

Напомним, 26 января государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 млрд долл. за газ, который Украина не закупала в 2012 году. «Нафтогаз» при этом заявляет о выполнении своих финансовых обязательств перед российским газовым монополистом в прошлом году.

Первоначально «Газпром» оценивал расходы на строительство морского и трансбалканского участков трубопровода в 16 млрд евро, не исключая, что затраты могут вырасти, увеличивая и без того критикуемый аналитиками за чрезмерную раздутость бюджет концерна.

В опубликованной на сайте монополии справке о долгосрочной инвестпрограмме говорится, что компании предстоит потратить еще 509,585 млрд рублей (12,6 млрд евро) до 2017 года на газопроводы по территории РФ, чтобы подключить "Южный поток" к северным месторождениям углеводородов.

Таким образом, общий бюджет амбициозного проекта стремится к 29 млрд евро, превышая ожидания аналитиков, которые оценивали его на уровне 24-25 млрд евро. Часть расходов на морской и трансбалканский участки магистрали возьмут на себя партнеры «Газпрома».

В декабре 2012 года концерн сварил первый символический шов трубопровода, но аналитики уверены, что реальное строительство начнется только в 2014 году. России вначале нужно добиться от Евросоюза статуса транснациональной трубопроводной системы для "Южного потока", ведь 100-процентная загрузка трубы газом одного поставщика противоречит законам ЕС.

Но, по планам РФ, в конце 2014 года магистраль должна качать 15,75 млрд кубометров газа в Европу, а еще через два года ее обещают расширить в четыре раза, построив три дополнительные нитки. Экспорт российского газа вне СНГ упал в 2012 году на 8% вместе с добычей «Газпрома».

Аналитики Citi пишут, что удельные расходы концерна составят 267 тыс. долл. за прокачку 1 тыс. кубических метров на километр, что значительно дороже большинства подобных российских и зарубежных проектов.

«Газпром» в той же справке сообщил, что суммарные расходы на подключение Бованенковского месторождения к единой системе магистральных газопроводов составляют 989,8 млрд. рублей в 2007-2015 годах (32,9 млрд долл.).

Ямальское Бованенково является ресурсной базой для расширения подводного газопровода "Северный поток" - несмотря на падение спроса, «Газпром» готовит удвоение его пропускной способности. Пока эта магистраль, соединившая в 2011 году Балтийское побережье РФ и Германию, загружена не полностью.

Аналитики критикуют почти триллионный бюджет трубы Бованенково-Ухта за то, что строительство новой 1.100-километровой магистрали в условиях вечной мерзлоты имеет куда меньше экономического смысла, чем прокладка небольшой перемычки до уже существующих трубопроводов. Но «Газпром» не ограничивается этим проектом и строит другой - систему Ухта-Торжок для прокачки ямальского газа в Европу за 232,12 млрд рублей (7,7 млрд долл.) в 2010-2017 гг., говорится в справке.

Общая сумма инвестиций ОАО «Газпром» (без учета нефтяного и электроэнергетического бизнеса) в 2013 году составит 705,4 млрд рублей (23,5 млрд долл.), но размер капитальных расходов концерна традиционно возрастает в течение года.

Хорошим примером тому является прошедший год - в январе оказалось, что суммарный размер капитальных расходов группы «Газпром» в 2012 году достигнет 44 млрд долл. вместо ранее заявленных 40 млрд долл.

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