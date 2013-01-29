В феврале начнутся ремонты всех энергоблоков РАЭС

С 15 февраля начнутся планово-предупредительные ремонты всех энергоблоков Ривненской АЭС.

Как сообщили УНИАН в управлении информации РАЭС, первым на планово-предупредительный ремонт будет выведен энергоблок №3 (ВВЭР-1000), а после его завершения, в апреле, наступит очередь для ремонта другого «миллионщика» - энергоблока №4.

Ремонтные работы планируется проводить силами собственных ремонтных подразделений.

На протяжении 2013 года на ремонте побывают все четыре энергоблока, в том числе первый и второй (ВВЭР-440), срок эксплуатации которых завершается в 2016 году. В соответствии с нормативами, средняя длительность ремонта каждого энергоблока - 50 дней.

Как сообщили на РАЭС, проведение планово-предупредительных ремонтов энергоблоков - обычная техническая процедура, которую проводят на станции каждый год.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока РАЭС - в резерве находится лишь второй блок, а четвертый блок-миллионщик работает в режиме диспетчерского ограничения, то есть на 94% его мощности.

Общая суточная мощность трех энергоблоков РАЭС в настоящее время составляет 2310 мегаватт (проектная мощность четырех энергоблоков РАЭС составляет 2835 мегаватт).