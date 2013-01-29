Shell и «Надра Юзовская» получат значительные налоговые льготы
Государство намерено предоставить компаниям Shell и «Надра Юзовская» освобождение от таможенного сбора, рентной платы за добычу газа, платы экологического налога, сбора за специальное водопользование и еще ряда налоговых сборов при реализации проекта добычи сланцевого газа на Юзовской площади (Харьковская и Донецкая области).
Об этом говорится в проекте соглашения «О разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах площади «Юзовская», между государством Украина и компанией «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Юкрейн Инвестментс (IV) Б.В.» и ООО «НАДРА Юзовская». Текст соглашения, одобренного депутатами Харьковского облсовета 17 января, обнародовал депутат облсовета Иван Варченко.
Согласно документу, инвесторам предоставляется право на транспортировку, экспорт без ограничений с территории государства без уплаты каких-либо таможенных и экспортных платежей, а также без квот и лицензий и других подобных ограничений или любых других налогов (кроме НДС, который применяется по нулевой ставке), своей доли товарной продукции.
Также предоставляется: право на вывоз из государства без каких-либо затрат полученной инвесторами информации об участках; право ввозить, хранить и вывозить услуги, а также имущество иностранного происхождения без уплаты таможенных платежей; право на получение виз с правом многократного въезда и выезда, разрешений на трудоустройство и вида на жительство для иностранных работников и другого иностранного персонала.
При этом, согласно соглашению, компании Shell и «Надра Юзовская» при разработке Юзовской площади будут платить исключительно налог на прибыль, НДС и вносить плату за недропользование. Ставка налога на прибыль для инвесторов проекта будет составлять 19%, а с 2014 года – 16%, независимо от изменений законодательства Украины.
Как сообщал УНИАН, 24 января было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.
С украинской стороны соглашение подписал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.
Кабинет министров своим распоряжением от 23 января 2013 года одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская». Напомним, в мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.
Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа.
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